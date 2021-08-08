تعديلات قوية .. بورشه تايكان تحصل على لمسات أكثر شراسة

تحظى تعديلات السيارات على شعبية كبيرة وسط محبي هذا المجال، و خاصة إذا كانت نسخة بحجم السيارة الرياضية المميزة بورشه تايكان، و التي تعد من اقوى السيارات الرياضية حول العالم، حيث تتألق بالعددي من المفاهيم القوية، إلى جانب القدرات التي دفع بها الصانع الألماني المخضرم.

بينما جاءت شركة تيك آرت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، لتضع لمساتها على هذه الايقونة، و ذلك عبر باقة تعديل كربونية تمنحها مظهر اكثر شراسة مع اطلالة قوية و مختلفة، و لكن التعديلات شملت التصميم الخارجي و بقيت على قدرات المحرك القياسية، حيث زودت بورشه تايكان بمحرك يستطيع ان ينتج قوة قدرها 750 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1.050 نيوتن/متر.

و تصل السرعة القصوى للسيارة بورشه تايكان إلى 260 كيلومتر في الساعة، ومع هذه القدرات الفنية القياسية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إل سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية فقط.

تعديلات بورشه تايكان من تيك آرت

تمتعت السيارة بلمسات عصرية متطورة، حيث ظهرت الواجهة الأمامية بمشتت هواء كربوني، مع عتبات جانبية ذات مظهر رياضي، وأغطية مرايا ومثلثات النوافذ بلمسات كربونية، بينما ترتكز بورشه تايكان على عجلات كبيرة يبلغ قياسها 22 بوصة، مدعومة بجنوط مميزة ذات اطلالة هندسية فريدة تتخذ تصميم النجمة متعددة الاضلاع، كما يمكن رؤية علبة المكابح التي تمتعت باللون الأخضر من وراء تلك الاضلاع.

ظهرت المقصورة الداخلية لـ بورشه تايكان بعناصر زاهية باللون الفسفوري، مع مقاعد فاخرة من جلد الكنتارا، مع عجلة قيادة مغلفة بالجلد، إلى جانب الأنظمة القياسية مثل نظام مالتي فانكشن، و شاشة عرض البيانات، و لوحة تحمل أحرف زجاجية أكريليك تحت شعار TechArt.