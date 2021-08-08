تفجير جديد في كابول.. طالبان تواصل استهداف طياري الجيش الأفغاني

قال مسؤولون إن طياراً في سلاح الجو الأفغاني قتل في انفجار قنبلة في كابول يوم السبت، في هجوم تبنته حركة طالبان.

وقال مسؤولون إن الطيار حميد الله عظيمي لقي حتفه عندما انفجرت قنبلة مثبتة في سيارته، مضيفين أن خمسة مدنيين أصيبوا في الانفجار.

وقال عبد الفتاح إسحاق زاي قائد القوة لوكالة "رويترز" إن عظيمي تدرب على قيادة طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز UH60 بلاك هوك وخدم في سلاح الجو الأفغاني لما يقرب من أربع سنوات.

وأضاف إسحاقزاي أنه انتقل إلى كابول مع أسرته قبل عام بسبب التهديدات الأمنية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن حركة طالبان هي التي نفذت الهجوم.

كانت رويترز أول من ذكر بالتفصيل حملة طالبان لاغتيال طيارين خارج القاعدة يقول مسؤولون أفغان إنها أودت بحياة سبعة طيارين أفغان على الأقل قبل مقتل يوم السبت.

أكدت طالبان برنامجًا من شأنه أن يرى الطيارين الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة "مستهدفين ويتم القضاء عليهم".

يعتقد المسؤولون الأمريكيون والأفغان أنها محاولة متعمدة لتدمير فيلق أفغانستان من الطيارين العسكريين المدربين من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" مع تصاعد القتال في جميع أنحاء البلاد.

تريد طالبان - التي ليس لديها قوة جوية - أن تكافئ ساحة المعركة بينما تشن هجمات برية كبرى جعلتها تستولي بسرعة على الأراضي منذ مايو.

وتشجعت حركة طالبان بعد إعلان واشنطن أنها ستنهي مهمتها العسكرية بحلول نهاية أغسطس، وشنت هجومًا عسكريًا في جميع أنحاء البلاد، واكتسب زخمًا في الأيام الأخيرة.

وسيطر المتمردون يوم الجمعة على أول عاصمة إقليمية لهم منذ سنوات عندما سيطروا على زرانج على الحدود مع إيران في إقليم نمروز جنوب أفغانستان.

وبينما تتطلع طالبان إلى المدن الأخرى، لعبت القوات الجوية الأفغانية دورًا حاسمًا في إعاقتها.

وجاءت وفاة عظيمي بعد أيام فقط من إعلان المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، في تقرير قدمه إلى الكونجرس الأمريكي، أن استهداف الطيارين الذي وصفته وكالة رويترز كان "تطورًا مقلقًا" آخر للقوات الجوية الأفغانية في الوقت الذي تعارض فيه زيادة القوات في القتال.