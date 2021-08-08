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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

طرحت كلية الهندسة بالمطرية، برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة، والذى يساهم فى إعداد خريج متميز فى التصميم المعمارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، حيث تتمثل رسالة البرنامج فى تقديم تعليم هندسي معماري عالي الجودة من خلال التدريس والبحث العلمي والتطوير.

أشار الدكتور ماجد نحم إلى أن الجامعة بها حزمة متنوعة من البرامج التى تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات لإعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة في خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الجامعة للمشاركة فى بناء جيل من المعماريين من ذوى المهارات الحديثة و تابع  سيادتة أن تلك البرامج تساهم على تطوير القدرات العلمية من خلال التعليم الذاتى والمستمر وتأتى فى ضوء توجه الدولة وقيادتها الرشيدة لدعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالتعليم  ومستواه ليحقق للخريجين أثناء دراستهم تميزاً تصقله العلوم والمعارف و بعد تخرجهم تهيئ لهم فرص للعمل ايضاً المتميزة داخلياً وخارجياً مضيفاً إن ذلك لا يتحقق الا بوضع سياسات وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف ومنها برامج الجامعة الحديثة والمتطورة. فضلا عن رفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، وفي إطار تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة  2030
 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية  أن البرنامج  يعتمد على الساعات المعتمدة لمدة ١٦٠ ساعه، ويهدف الى توفير تعليم هندسي عالي الجودة يشمل المعرفة الهندسية الحديثة التي تمكن الخريج من أن يصبح مهندسا محترفا مساير للعصر، وتقديم خدمات للصناعة من خلال برامج تعاونية في البحث العلمي والاستشارات والتطوير المهني،  وتشجيع قنوات الاتصال للتعاون مع المجتمعين المحلي والعالمي لتحسين الإدراك العام وتطوير المعرفة الهندسية.

يتميز البرنامج بتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلي والإقليمي لمهندس معمارى يتميز بالمعرفة والكفاءةوالتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعماري والإشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب فى التصميم المعمارى بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة و تلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، كما يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.

 ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المعمارية والأعمال الاستشارية المرتبطة بصناعة البناء، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية.

هذا وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق  للفئات الآتية:

_ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

_  طلاب الفرقة الاعدادية المنقولين للفرقة الاولى وطلاب الاقسام الاخرى بالكليه و طلاب هندسة حلوان.

_  الطلاب المحولين الى الكليه والمحققين للحد الادنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكوميه المصريه.

_  الطلاب الوافدين من الدول العربيه والاجنبيه والمصريين الحاصلين على شهادات  المعادلة.

كلية الهندسة كلية الهندسة بالمطرية برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية الدكتور ماجد نجم جامعة حلوان

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