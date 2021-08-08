ميسى: الهدف الأول الذي سجلته مع برشلونة أجمل ذكرياتي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، إنه بالفعل من الصعب جداً أن أراجع ذكرياتي التى عشتها هنا سنوات طويلة من الأحزان والأفراح ، ولكن الذكرى الخالدة هي أولى بداياتي مع النادى.

وأضاف ميسى، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، أنه يتمنى أن يعود إلى برشلونة ليكون جزءا من هذا النادى.

وأشار إلى أن الهدف الأول الذى سجله مع هذا النادى كان أجمل ذكرى، متابعاً أنه متأكد أن الجميع بذل ما فى وسعه لتجديد الاتفاق ، وحتى أنا من جانبى بذلت كل و سعى حتى أبقى .

واستكمل أن العام الماضى لم يكن يرغب فى البقاء، ولكنه كان عاجزا على تسجيل العقد، منوهاً إلى أنه لا يستطيع أن يستوعب مجرد فكرة خروجه من برشلونة وتغير مسار حياته بالكامل والتغيير سيكون صعباً بلا شك حتى على عائلته.

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وتابع البيان: على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي ،وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف: "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:



بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021.

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،