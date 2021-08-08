تنسيق الجامعات 2021.. 21196 طالبا يسجلون لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم عن بدء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية بنين وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات حيث تقدم الطلاب لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع تنسيق الجامعات 2021 ، ويستمر باب حجز القدرات حتى 19 أغسطس 2021.

وشهدت قاعات الاختبارات بكليات جامعة حلوان التي يتم عقد الاختبارات بها إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للكليات المتخصصة في تنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021

وقام عدد 21196 طالبا وطالبة بالتسجيل لأداء الاختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2021 بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021 – 2022.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، إن اختبارات القدرات تبرز المواهب الرياضية والفنية التي يتميز بها الطلاب وتعكس مدى قدراتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، ونوه بأن طبيعة الاختبارات بعضها مهارية وفنية أو اختبارات معرفية ولغات.

وأكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن الهدف الأساسي من تطبيق اختبارات القدرات اكتشاف المواهب من بين الطلاب للالتحاق بالكليات المتخصصة، موضحاً أن الاختبارات بدأت بالكليات وتستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات 2021

وعلي الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول والتسجيل علي موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1 ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch ، مرحلة أداء الأختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch