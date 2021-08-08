الفكر القطبي والطائفة الحازمية.. الشيخ حسان: الإخوان لديهم قصور في الدعوة

استكملت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش إمبابة».

وقال الشاهد محمد حسان، إن المنهج أو الفكر القطبي نسبة إلى محمد وسيد قطب، منهجا وفكرا لا أستطيع أن أقول أنه منبثقا أو خارجا عن السلفية، والفكر القطبي هو أساس الجماعات الجهادية، أما الطائفة السرورية نسبة لمحمد بن سرور وهو شخص سوري فكرها يعتمد على كلمات بن تيمية، أما الطائفة الحازمية فرد الشيخ حسان التابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل ، هي طائفة حزبية دعت للانتخابات فقط ولا أفكار لها.

وقال الشيخ محمد حسان، أن هناك فرق كبير بين أصول المنهج السلفي وأصول الاخوان المسلمين، فالأول أصوله الدعوة للتوحيد الخالص وثانيا الاتباع بالنبي، والتزكية، والتربية وإصلاح الدنيا بالدين، لكن هناك تقصير عند جماعة الاخوان المسلمين في الدعوة إلي التوحيد بشموله وكذلك في الاتباع إلي النبي، فهم يركزون على الأمور السياسية لا سيما في الآونة الأخيرة، وما من جماعة على وجه الأرض إلا ولها أخطاء، وكانت الاخوان تسعى للوصول للحكم لكنهم لم يوفقوا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.

يواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.