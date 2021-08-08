ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من رسالة أرسلها له أحد المتابعين لمشاركتها مع الجمهور.

وكانت الرسالة عبارة عن رؤية حلم بها ذلك المتابع ، حيث جاء محتواها :" رؤية الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة ".

واستكمل :" وينتظرها سمير غانم في بيت بمكان يسمى دار السلام ونعم الدار هي والله ، ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور".

وتابع :" ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهما فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم.. وربنا يرحمهما ويغفر لهما".

جنازة دلال عبد العزيز

وشيعت ظهر اليوم جنازة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بحضور أسرتها وزملائها بالوسط الفني.

وحضر العديد من نجوم الوسط الفني من أصدقاء أسرة دلال عبد العزيز ، واستقبل رامي رضوان وحسن الرداد العزاء في السرادق بعد دفن جثمان دلال عبد العزيز .

وصية دلال عبد العزيز

قالت الفنانة دلال عبد العزيز في لقاء سابق لها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح.

وأوضحت أنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وهي بنفسها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.

وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلمتا منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو إحداهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".

وخلال لقائها مع منى الشاذلي، قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما.

"كان الموت قليل زمان" .. وتحدثت دلال عبد العزيز عن ذكرياتها أثناء إقامتها في الزقازيق وحرص الجميع على الحزن وغلق التلفزيون في حالة مرور الجيران بأزمات أو حالات وفاة، لكن حاليا حالات الوفاة أصبحت أكثر.