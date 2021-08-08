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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنيسق الجامعات 2021.. إعلان نتيجة اختبارات القدرات بنوعية عين شمس بموقع بالوزارة

جانب من الاختبار
جانب من الاختبار

بدأت اليوم امتحانات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لأداء  الطلاب المسجلين لامتحانات القدرات (تنسيق الجامعات 2021 ) لليوم الأول بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

 

وأكد الدكتور أسامة السيد  عميد نوعية جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكلية سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي أثناء اختبارات القدرات.

 

وأوضح عميد نوعية عين شمس أن اختبارات القدرات لتخصص التربية الفنية تهدف إلى التعرف على إمكانيات واستعداد الطالب لتعلم الفن والتربية الفنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم)، والتصميم الابتكاري، وقدراته على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي (النقطة - الخط - الشكل - الظل والنور - اللون)، وكذا قدرته على رسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية، وهذه الموضوعات تُستمد من واقع حياتنا اليومية.

 


يذكر أن لجنة قدرات التربية الفنية تكونت من نخبة من اساتذة القسم  بحضور الدكتورة نهي عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية  وقاموا بتصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة .


كما تكونت لجنة قدرات التربية الموسيقية من نخبة من اساتذة القسم  بحضور  أ.د/ داليا حسين رئيس القسم .


كما تجدر الإشارة الي أن عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان اليوم ( 26 ) طالب بواقع ( 14 ) طالب لقدرات التربية الفنية – ( 12 ) طالب لقدرات التربية الموسيقية ، وعقب نهاية الامتحان والتصحيح بدأ الدكتور ايمن فتحى – الدكتور ابراهيم صابر في إجراءات رفع النتيجة على الموقع الخاص بالوزارة.

 

في الوقت نفسه استقبل عميد كلية التربية النوعية، كلا من رامي اسكندر – أشرف نجيب –  اسماء لطفي أعضاء اللجنة العليا للامتحانات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وتفقدوا سير الاختبارات واستقبال الطلاب.


وشدد الدكتور أسامة علي الكشف على درجات الحرارة للطلاب من قبل أطباء الكلية كما يتم التأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم متعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لاستردادها قبل مغادرة الكلية ، كما قام طلاب الاتحاد باصطحاب الطلاب للجان وعرض فيلم عن الكلية أثناء فترة انتظارهم كما قاموا بانهاء كافه الاداريات الخاصة بالطلاب .

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تنسيق الجامعات 2021 تنسيق الجامعات جامعة عين شمس كلية التربية النوعية جامعة عين شمس الطلاب المسجلين لامتحانات القدرات

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