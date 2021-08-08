نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يحضر احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود. شوقي علام مفتى الجمهورية ود. محمد عبد الرحمن الضوينى نائبًا عن شيخ الأزهر وعدد من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر.

رغم أن غرة محرم ورأس السنة الهجرية 2021 تحل غدا الاثنين الموافق 9 أغسطس، إلا أنه من المقرر ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2021 إلى يوم الخميس 12 أغسطس، وفقًا لما اعتادت عليه البلاد، حيث سبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا العام الماضي بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي تتصادف مع أحد الأيام وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي.