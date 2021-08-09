تنسيق الجامعات 2021 .. ننشر أماكن اجتياز القدرات بكليات التربية في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء ( تنسيق الجامعات 2021 )مكتب التنسيق تنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت، أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكة الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

وأوضحت الوزارة، أماكن أداء الاختبارات بالنسبة لاختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.



اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:



المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:



المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان

كلية التربية الفنية بالمنيا

أما اختبارات كليات التربية الرياضية وتؤدى الاختبارات كالآتي :-



المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة (بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات)

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات)

كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

مطروح (بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بأسيوط

الوادي الجديد(بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بقنا

سوهاج (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بسوهاج

أسوان (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية طنطا

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)

دمياط (بنين)

كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد (بنين– بنات)

كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية

كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

السويس – جنوب سيناء (بنين– بنات)

كلية التربية الرياضية بالسويس

كفر الشيخ(بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف( بنين وبنات )

كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بالفيوم

الدقهلية(بنين وبنات)

كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

دميـاط(بنات)

كلية التربية الرياضية بنات المنصورة

شمال سيناء(بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بالعريش



وبالنسبة لاختبارات كليات التربية النوعية:-

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الجيزة

كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)

الفيـوم

كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)

القاهرة

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)

مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية.

كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)

الإسكندرية

كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)

البحيرة

كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور

مطروح

كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)

الغربية

كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)

المنوفية بما فيها مدينة السادات