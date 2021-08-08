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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميكرولينو السويسرية تكشف عن أصغر سيارة كهربائية .. تفاصيل

ميكرولينو السويسرية
ميكرولينو السويسرية تكشف عن اصغر سيارة كهربائية

تحظى ابتكارات السيارات على مكانة كبيرة وسط محبي هذا المجال، بينما يلعب التصميم الفني دورًا كبيرًا في هذه العملية، فمن الممكن أن يتعلق البعض بتصميم خارجي لسيارة عملاقة تحمل الكثير من مفاهيم القوة و التي تبدو أقرب إلى المدرعات الحربية، فيما يتعلق البعض الاخر بالطرازات ذات الجانب الرياضية، أو أنظمة الدفع الرباعي و التي تمنح صاحبها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة و تحديات الطريق.

 

بينما يتعلق البعض بكل هو جديد و فريد في هذا العالم المليء بالمفاجآت، مثل الإصدارات صغيرة الحجم و لكن عندما يتعلق الامر بالحجم الذي نراه مع إمكانية العمل عبر منظومة الطاقة الكهربائية، فالأمر يبدو غريب و ملفت للأنظار للغاية، وهذا ما فعلته شركة ميكرولينو السويسرية.

اصغر سيارة كهربائية في العالم Microlino

 

كشفت شركة ميكرولينو السويسرية عن نسختها الفريدة و التي تنضم وسط قائمة اصغر السيارات حول العالم، و لكنها بمنظومة دفع كهربائية، حيث زودت النسخة الفريدة من نوعها Microlino بمحرك كهربائي يستطيع أنم ينتج قوة قدرها 20 كيلووات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومتر في الساعة، مع بطارية بسعة 14.4 كيلوات في الساعة، تستطيع أن تقطع مدى يصل لـ 200 كيلومتر.

 

و جاءت النسخة Microlino بقياسات هيكلية بلغت طولها 2.50 م، و بعرض يقدر بـ 1.50 متر، مع مساحة داخلية تتسع إلى فردين، إلى جانب سعة تخزين للأغراض الخفيفة، بينما يبلغ الوزن الكلي للسيارة نحو 450 كيلوجرام دون وجود البطارية الكهربائية، كما تتمتع السيارة الكهربائية بإطلالة خارجية مميزة اشبه بالكبسولات الفضائية الخارقة، حيث تقدم عبر مصابيح امامية تعمل بتقنية led، و عجلات صغيرة الحجم مدعومة بجنوط سوداء متعددة الاضلاع، و سقف لامع بالون مختلف عن المركبة الصغيرة، إلى جانب عدة لمسات عصرية و تكنولوجية سواء كانت بالمقصورة الداخلية أو المظهر الخارجي.

 

و من المتوقع أن تطرح Microlino السويسرية بقيمة سعرية تبدأ من 12.500 يورو اي ما يعادل 230.875 جنيه.

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