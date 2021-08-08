أحمد موسي يروي تفاصيل تهديد حازم صلاح أبو أسماعيل بقتله

كشف الإعلامي أحمد موسي، كواليس تهديد حازم صلاح أبو اسماعيل له بالقتل بعد عرض المستندات التي أثبتت جنسية والدته الإمريكية.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أبو إسماعيل حرض على قتلى بعد نشر وثائق حول الجنسية الأمريكية لوالدته.

وأوضح أن الإرهابي جمال صابر، كان الذراع اليمنى لحازم صلاح أبو إسماعيل، لافتا إلي أن أبو إسماعيل كلف صابر بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار إلى أن الأجهزة المعينة وجدت 2 مليون جنيه في منزل أبو إسماعيل بعد القبض عليه.

وأوضح موسي أن جميع التنظيمات الإرهابية منبثقة من فكر حسن البنا، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية بمثابة أجنحة عسكرية للإخوان.



وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد":" الشيخ حسان قال انه من الممكن أن يساء فهم الداعية من قبل العناصر المتطرفة".

وأضاف موسي:" الشيخ حسان كان مؤيدا لجماعة الإخوان وكان يلتقي كثيرا بالمعزول محمد مرسي، مردفا:" عاوزين نعرف انت المؤيد للجماعة ولا صاحب الشهادة الذي تبرأ منهم".



وأضاف:" الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كان يبحثون عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو اساس أفكار الإرهابيين.

وأوضح موسي:" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وإرتكبت إغتيالات".