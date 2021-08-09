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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بانجازات أولمبياد طوكيو 2020

طوكيو 2020
طوكيو 2020

هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بالإنجازات التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020.
ذكرت السفارة الصينية بالقاهرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد: "تهنئ سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري علي الإنجاز الذي حققته مصر في منافسات أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث حصلت على 6 ميداليات خلال المنافسات وهو أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية".
 

سفارة الصين بالقاهرة لشعب المصري اولمبياد طوكيو دورة الألعاب الأولمبية

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سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بانجازات أولمبياد طوكيو 2020

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