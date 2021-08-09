هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بالإنجازات التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020.
ذكرت السفارة الصينية بالقاهرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد: "تهنئ سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري علي الإنجاز الذي حققته مصر في منافسات أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث حصلت على 6 ميداليات خلال المنافسات وهو أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية".
سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بانجازات أولمبياد طوكيو 2020
هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بالإنجازات التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020.