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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرقام مذهلة .. تسلا S تتألق على حلبة لاجونا سيكا.. فيديو

ارقام مذهلة .. تسلا S
ارقام مذهلة .. تسلا S تتألق على حلبة لاجونا سيكا

مازالت حلبة لاجونا سيكا تبرهنا بالعديد من الأرقام المذهلة في عالم التسارع، فبعد أن حققت السيارة الخارقة سي زنجر 21C اداء مميز بانطلاقتها الأولى التي حققت زمن و قدره 1:24.446، واصلت النسخة الشهيرة تسلا S من تألقها حيث استعرضت قوتها داخل نفس الحلبة أيضا، لمتمتع الجميع بأرقام قوية.

تجهيزات تسلا S الخارقة 

 

تحتوي السيارة تسلا S الخارقة على محرك ثلاثي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1020 حصان، و هزم اقصى للدوران يقدر بـ 1424 نيوتن/متر، و وهذا يعني أنها تستطيع ان تنطلق من وضع الثبات و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية اقل من ثانيتين، بينما اعتمدت السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 19 بوصة، مدعوم بجنوط قوية، إلى جانب ترقيتها بانظمة مكابح و تعليق عالية الاداء.

ظهرت السيارة بمقدمة حادة مع مصابيح تتسم بالعدوانية، بالاضافة إلى صادم امامي رياضي و لمسات من الياف الكربون، إلى جانب اسبويلر خلفي عريض يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء و يرعزز من قدراتها ايضا على الثبات، مع حزمة التقنيات الداخلية و برامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

قدرات تسلا S في التسارع 

 

استطاعت السيارة تسلا S أن تقطع الفترة الزمنية المحددة خلال دقيقة و 28.21 ثانية، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا وسط طرازات السيارات الكهربائية، و تعد هي المنافس الاشرس في مواجهة بورش 911 جي تي 2 آر إس، و السيارة الخارقة ماكلارين سينا و التي تفوقت عليها النسخة سي زنجر 21C بفارق زمني بسيط، بينما نشرت آنبلجد بيرفومانس مقطع فيديو جديد يظهر قدرات تسلا S بلايد من قبل وجهة نظر احد ركاب السيارة الخارقة، حيث ظهرت باطلالة رشيقة في التعامل مع المنعطفات، مع قدرات عالية الاداء داخل حلبة لاجونا سيكا.

لاجونا لاجونا سيكا حلبة لاجونا سيكا تسلا سي زنجر 21C تسلا S

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