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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يشارك جمهوره بصورة له مع محمد لطفى .. شاهد

صدى البلد

نشرحمو بيكا صورة له مع الفنان محمد لطفى ،وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

 

وحازت الصورة  على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

بيكا و القائد - منورين - احلى بيكا فى الدنيا 

 

ويذكران نشر حمو بيكا عبر صفحته إنستجرام صورة له، وصاحبها بأول تعليق بعد خروجه من سرايا النيابة.

 

حيث علق حمو بيكا قائلاً: “طول ما اخواتي وجمهوري معايا. هفضل افرح الناس”.
 

بدأت الأزمة عندما وضع الرائد شاهر قمرة من إدارة مرور الإسكندرية، الكلابشات على إطارات سيارة "بيكا" للوقوف في الممنوع، ما أدى الى حدوث مشاجرة بين حمو بيكا والضابط، فقام الأخير بتحرير مخالفة للسيارة لتغيير الشكل الجوهرى للسيارة وانتهاء رخصة السير وتركيب زجاج ملون غير مثبت على الرخصة.

 

وبعد تحرير محضر بالواقعة، انصرف حمو بيكا من سرايا النيابة بعد دفع كفالة مالية.

 

انستجرام حمو بيكا

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