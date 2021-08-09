من مطار القاهرة.. شاهد لحظة وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون الأمريكي

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي الخاص بفيروس كورونا، والمقرر أن يتم استخدامها في تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن الدفعة الأولى من لقاح جونسون وصلت إلى القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طراز MD11، حيث محدد لهبوطها في مطار القاهرة موقع رقم 40.

وتواجد في استقبال الدفعة الأولى من لقاح جونسون الأمريكي، في مطار القاهرة، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، وأيضا وفد يتضم مسؤولين من وزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من لقاح جونسون الأمريكي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، تمهيدا لتوزيعه على مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، بهدف تخصيص الدفعة الأولى منه للمسافرين إلى الخارج.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج للقاحات كورونا، حيث تم تجهيز عدد 126 مركزاً موزعين على جميع محافظات الجمهورية ومجهزين بكافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، وأوضحت أن الحجز يتم عبر الموقع الإلكتروني الخاصة باللقاح، ويتم تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفاً أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر

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