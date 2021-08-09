الموضوع مكنش سهل..والدة فريال أشرف تكشف تفاصيل تمسك ابنتها بالكاراتيه..فيديو

قالت عزة السيد،والدة فريال أشرف ، أول فتاة مصرية تحصل على ميدالية ذهبية بأولمبياد طوكيو 2020، إن الفيديو الذى تم تداوله لها عند فوز ابنتها كان غيرمقصود ولم تكن تعلم بوجود تصوير، لافتة أن فريال كانت تفوز دائما ببطولات كثيرة ولكن هذه المرة كانت مختلفة ولقائها بأبطال من مختلف أنحاء العالم كان له لقاء خاص.

تابعت والدة فريال أشرف، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc، أن فريال كانت تتمني أن ترفع علم مصر فى أولمبياد وقدرت أنها تعمل كدة، موضحة أن والدها انفعل فور فوزها قائلاً: أدوها العلم..حتى تقوم برفعه لأنها دائما كانت تحلم بذلك.

أضافت والدة فريال أشرف، أن الموضوع لم يكن سهلاً على الإطلاق وإنما كان هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالتمارين والتغذية والجيم وتنظيم الوقت وكان لديها نسبة قلق وتوتر كبير ، معقبة أنها لم تكن خائفة ومتماسكة قبل دخولها المباريات فى الألمبياد.

أكدت والدة فريال أشرف،أنها لم تتدخل فى قرار ابنتها بإحترافها الكاراتيه منذ أن كانت فى الثامنة من عمرها ، منوهة إلى أنها دائما تلبى رغبات أولادها ولكن فى الصح وتشجعهم وتدعمهم فى ذلك.