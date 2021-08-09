اتقوا الله.. الشيخ رمضان عبدالمعز يوجه رسالة قوية للصحفيين والمصورين في الجنازات.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، خطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك الكثير من الأمور التى لا ترضى الله فى الجنازات والله سبحانه وتعالى يقول : إذا لقيتوا فئة فاثبتوا واذكروا الله ، لافتاً أنه يتم ذكر الله حتى فى الحرب.

تابع الشيخ رمضان عبد المعز، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc، أن فى الجنازات لابد من الصمت التام حتى قول وحدوه لا يجوز ، موضحاً أن ما يجري من صحف المواقع الإلكترونية والصحفيين لا يجوز تماما.

وجه الشيخ رمضان عبد المعز، رسالة إلى الصحفيين والمراسلين والمصورين : اتقوا الله الميت له حرمة والمشهد عظيم ولحظة الموت لا يجب أن يعلن عنها ، خاتما حديثه: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن فكل شخص يحب أن يودع والدته أو الده فى صمت ووحده.