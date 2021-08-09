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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتقوا الله.. الشيخ رمضان عبدالمعز يوجه رسالة قوية للصحفيين والمصورين في الجنازات.. فيديو

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، خطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك الكثير من الأمور التى لا ترضى الله فى الجنازات والله سبحانه وتعالى يقول : إذا لقيتوا فئة فاثبتوا واذكروا الله ، لافتاً أنه يتم ذكر الله حتى فى الحرب.

 

تابع الشيخ رمضان عبد المعز، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc، أن فى الجنازات لابد من الصمت التام حتى قول وحدوه لا يجوز ، موضحاً أن ما يجري من صحف المواقع الإلكترونية والصحفيين لا يجوز تماما.

 

وجه الشيخ رمضان عبد المعز، رسالة إلى الصحفيين والمراسلين والمصورين : اتقوا الله الميت له حرمة والمشهد عظيم ولحظة الموت لا يجب أن يعلن عنها ، خاتما حديثه: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن فكل شخص يحب أن يودع والدته أو الده فى صمت ووحده.

الشيخ رمضان عبد المعز بوزارة الاوقاف الجنازات الصمت التام المواقع الإلكترونية

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