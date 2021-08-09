ما حدث جريمة.. تفاصيل تقديم محامي بلاغ للنائب العام ضد مجلة الزمالك.. فيديو

قال المحامي محمد رشوان، إنه مصدوم من المحتوى الإعلامي الذي يقدمه نادي الزمالك من خلال المجلة الرسمية الخاصة به، على الرغم من المحاولات الكبيرة والجهد المبذول من الدولة للتصدي للتعصب والفتن الرياضية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن مجلة الزمالك، استخدمت ألفاظ لا تليق بالشارع المصري، وارتكبت جريمة لن تمر مرور الكرام، مضيفًا «سأتقدم ببلاغ للنائب العام، وأطالب المجلس الأعلى للإعلام بسحب العدد فورًا من الشارع المصري».

وناشد رشوان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه ما صدر من مجلة نادي الزمالك، خاصة وأنه لا يمكن وصفه سوى بـ«الجريمة»، مشيرًا إلى أن ما قاله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بشأن تبقي لنادي الزمالك، 7 ركلات جزاء، مجرد رأي يمكن نقده، لكنه في النهاية في إطار كرة القدم.

واختتم تصريحاته «لدينا نيابة عامة محترمة سأتقدم إليها ببلاغ ضد ما حدث من مجلة الزمالك، خاصة وأن هذا الأمر يمكن أن يفتعل فتنة كبيرة بين جمهور قطبي الكرة المصرية».