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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب: نتائج البعثة المصرية في طوكيو جيدة.. ونستعد لأولمبياد باريس

البعثة المصرية فى
البعثة المصرية فى الأولمبياد

أشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنجاز الكبير للاعبة الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2 - 0 .

وقال حطب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: “فخورون بما حققته فريال أشرف ، فهو إنجازاً كبيراً للرياضة المصرية ، نظراً لأنها الميدالية الذهبية الأولى للبعثة المصرية بطوكيو ، كما أتوجه بالشكر إلى جميع ممثلي البعثة الذين حققوا العديد من الإنجازات مثل هداية ملاك و سيف عيسى بطلي التايكوندو ، وأحمد الجندي الحاصل على فضية الخماسي الحديث ، وغيرهم”.

وأردف حطب: “توقعنا حصد أكثر من ميدالية أخرى ، خاصةً في الكاراتيه و الخماسي الحديث ، ولكن بشكل عام فإن نتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية جيدة جدا”.

كما وجه هشام حطب الشكر والتقدير لأبطال البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ، وذلك عقب تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه بعد الفوز على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2-0 وتحقيق الذهبية الأولى للبعثة.

وأضاف حطب: البعثة المصرية قدمت نتائج جيدة في مختلف الألعاب ، وأتوجه بالشكر إلى المنتخب الوطني لكرة اليد بعد وصوله إلى المربع الذهبي وخسارته أمام نظيره الإسباني صباح الأمس .

واختتم حطب : نستعد من الآن إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة 2024 في باريس، وسنُعد جيداً للألعاب الجماعية ، حيث نشارك بأربعة ألعاب وهي : كرة القدم و كرة اليد وكرة السلة ، بالإضافة إلى الكرة الطائرة .

هشام حطب اللجنة الأوليمبي الكاراتية فريال أشرف الميدالية الذهبية طوكيو

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