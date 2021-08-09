طريقة عمل التوابل فى البيت للمشويات والمقليات لأشهر المطاعم بتكلفة أقل

طريقة عمل التوابل فى البيت بتكلفة أقل فعندما يتعلق الأمر بالتوابل وأنواع الصلصة المختلفة فأن الصلصات محلية الصنع هى الأكثر بحثا مثل توابل صلصة الرانش وتوابل شوربة البصل الآن يمكنك عمل التوابل فى البيت وغير ذلك الكثير في مطبخك!



1- طريقة عمل البهارات السريعه .. توابل التاكو ميكس



1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار أحب استخدام مسحوق الفلفل الحار.

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو مدخنة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف مطحون ، اختياري يمكنك إضافة المزيد حسب مستوى التوابل التي تريدها.

2- طريقة عمل البهارات المشكلة الايطالية



1/4 كوب اوريجانو مجفف

2 ملعقة كبيرة من البردقوش المجفف يمكنك استبدال 1 ملعقة كبيرة من الزعتر

2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

2 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل المجفف

1 ملعقة كبيرة شمر مطحون ، اختياري يضاف إذا كنت تريد استخدامه في طبق النقانق.



3-مكونات البهارات المشكلة للمشويات



1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

1 ملعقة كبيرة مردقوش مجفف

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل المجفف

1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

1 ملعقة كبيرة بقدونس مجفف

1 ملعقة كبيرة طرخون مجفف

1 ملعقة كبيرة زهور اللافندر المجففة (اختياري)

4- طريقة عمل التوابل فى البيت وتوابل صلصة الرانش



2 ملعقة كبيرة بقدونس مجفف

2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

2 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة شبت مجفف

1 ملعقة صغيرة من الثوم المعمر المجفف

1 ملعقة صغيرة ملح بحري ناعم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

2 ملعقة صغيرة بصل مفروم مجفف (اختياري)

لصنع صلصة الرانش الخاصة بك



يمكنك تحضير صلصة الرانش اللذيذة عن طريق إضافة بعض من الخلطة المنزلية الخاصة بك إلى نصف كوب من المايونيز الممزوج مع ربع كوب من اللبن الرائب وضع القليل من الكريمة الحامضة أو الزبادي مع الحليب أو الماء وملعقة من التوابل السابقة وبذلك تكون جاهزًة تماما

5- طريقة عمل التوابل فى البيت وتوابل فطيرة اليقطين



1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة يمكنك استبدال جوزة الطيب.

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1/8 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

طريقة عمل التوابل





6- مكونات البهارات المشكلة وتوابل الدجاج السبايسى



1/2 كوب عصير قصب مجفف أو سكر بني فاتح يمكنك استبدال سكر القيقب.

2 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو مدخنة

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم

1 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل حار

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة مسحوق خردل جاف



7- طريقة عمل البهارات السريعه للمشويات



2 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو مدخنة

2 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف



طريقة عمل التوابل

8- طريقة عمل التوابل فى البيت للستيك



2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

2 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة كبيرة رقائق فلفل أحمر مطحون ، اختياري يمكنك البدء بكمية أقل.

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة مستديرة من قشر الليمون المبشور

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم



9- طريقة عمل البهارات السريعه ومزيج حساء البصل



3 ملاعق كبيرة بصل مفروم مجفف

2 ملعقة كبيرة من مسحوق مرق اللحم البقري يمكنك استبدال 3-4 مكعبات من مرقة اللحم المفروم.

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح البحر الناعم المطحون يحذف إذا كنت تستخدم مكعبات المرقة.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون حديثًا



لتحضير حساء البصل فقط خذ نصف كوب من المايونيز الممزوج مع ربع كوب من القشدة الحامضة وأضف ملعقة من التوابل السابقة

طريقة عمل التوابل فى البيت بتكلفة أقل



1- فى النهاية لطريقة عمل التوابل فى البيت بتكلفة أقل اخلطي جميع المكونات في برطمان صغير بغطاء محكم.

2- تأكد من ترك مسافة كافية حتى تتمكن من هز البرطمان لخلط المكونات جيدًا قبل الاستخدام.

3- عند استخدام جميع خلطات التوابل ، ابدأ بملعقة صغيرة واعمل على الكمية التي توفر النكهة التي تريدها.

4-لعمل تتبيلة السلطة .. باستخدام خليط تتبيلة الرانش ، اخلطي نصف كوب من المايونيز مع ربع كوب من اللبن الرائب. (يمكنك استبدال الكريمة الحامضة أو الزبادي المخفف بالحليب أو الماء بقوام اللبن الرائب). أضف ملعقة صغيرة من مزيج التتبيلة ، واعمل حتى ملعقة كبيرة حتى تصل إلى النكهة المرغوبة.

5- لعمل مزيج شوربة البصل والتوابل ، اخلطي نصف كوب من المايونيز مع ربع كوب من القشدة الحامضة. (يمكنك أيضًا استخدام الزبادي اليوناني أو الزبادي العادي بدلاً من القشدة الحامضة.) أضف ملعقة صغيرة من مزيج التتبيلة ، مع المكونات السابقة حتى تصل إلى النكهة المرغوبة.