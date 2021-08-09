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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجآت عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 5G .. سعر ومواصفات

تسريبات تكشف مفاجآت
تسريبات تكشف مفاجآت عن هاتف Galaxy Z Fold3 5G

تفصلنا ساعات قليلة على بدء موعد واحد من أهم مؤتمرات وأحداث شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 الذي سيعقد بعد غد 11 أغسطس، حيث سيتم فيه إصدار عدد من المنتجات المهمة للغاية على رأسها هاتف Galaxy Z Fold3 5G القابل للطي، والذي يعتبر واحد من أغلى الهواتف في العالم وأكثرها تميزا . 


وبحسب موقع Notebookcheck فإن عدة تسريبات كشفت عدد من المواصفات الرئيسية والسعر المحتمل وكذلك مفاجآت مع الهاتف العملاق Galaxy Z Fold3 5G منها أنه وللمرة الأولى للمرة الأولى سيصدر بأول كاميرا أمامية تحت الشاشة . 

 

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كما أن هاتف Galaxy Z Fold3 5G سيدعم وللمرة الأولى أيضا قلم S Pen الإلكتروني، كما سيحتوى على شاشتين من نوع Dynamic AMOLED 2X، كلاهما يصل إلى الحد الأقصى بمعدل تحديث الشاشة ويبلغ 120 هرتز في الثانية. 


وستحصل الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Z Fold3 5G، على شاشة قطرية تبلغ 6.2 بوصة، تبلغ دقتها 832 × 2،260 بكسل، وكما قيل من قبل ستتم حمايتها بواسطة بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، وستكون هناك كاميرا سيلفي قياسية بدقة 10 ميجابكسل مثقوبة في الشاشة.


وسيأتي هاتف Galaxy Z Fold3 5G، أيضا مع شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، وهي ستدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتزا في الثانية، هذا يعني أن كلتا الشاشتين تحتويان على كثافة بكسلات تزيد عن 370 نقطة في البوصة، وستتميز هذه الشاشة بـ أول كاميرا أمامية تحت الشاشة من سامسونج، والتي ستكون بدقة 4 ميجابكسل.


وسيقدم هاتف  Galaxy Z Fold3 5G إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية Galaxy Z Fold3 مثل الإصدارات السابقة، مع عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وستحتوي الوحدة الرئيسية على خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS) بفتحة عدسة f / 1.8، كما سيدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K.

 

وسيعمل هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، والذي سيتم اقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت، مع بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واط جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي. 


ومن المحتمل أن يأتي  هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القابل للطي مقابل سعر حوالى 1900 يورو أي ما يعادل 35 ألف جنيه مصري.

 

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