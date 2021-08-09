كندا تفتح حدودها أمام السياح الأمريكيين لأول مرة منذ مارس 2020

فتحت السلطات الكندية، اليوم /الإثنين/ حدودها البرية للسياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا دون متطلبات العزل.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يُسمح فيها بالسفر غير الضروري إلى كندا من الولايات المتحدة منذ مارس 2020.

واعتبارا من اليوم، يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة السفر إلى كندا دون الحاجة إلى عزل أنفسهم عند الوصول.. كما تم إلغاء شرط البقاء في أحد الفنادق لمدة 3 ليال.

وفي الوقت نفسه، سيتم فتح الحدود الكندية أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من باقي دول العالم اعتبارا من 7 سبتمبر، ومع ذلك، فلن تسمح الحكومة الأمريكية للكنديين بالعبور إلى الولايات المتحدة لأسباب غير أساسية حتى الآن، حيث مدد المسؤولون الأمريكيون القيود الحدودية للكنديين حتى 21 أغسطس على الأقل.

