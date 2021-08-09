نائب وزير التعليم العالي: تنظيم المعارض نافذة طلاب الثانوية على برامج الجامعات

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشئون الجامعات، إن تنظيم المعارض التعليمية، يمثل حدثا كبيرا ومهما، مشيرا إلى أنها تعد فرصة كبيرة لتعارف الجامعات ببعضها البعض وفي إطار من التنافسية لجذب أكبر عدد أكبر من طلاب الثانوية العامة لبرامجها والالتحاق بها.

وأضاف نائب وزير التعليم العالي، أن تنظيم معارض التعليم العالي تكمن أهميتها في محورين، موضحا أن المحور الأول يتمثل في التنافس بين الجامعات خلال فعاليات المعارض وإظهار أفضل ما عندها من برامج تعليمية متنوعة متقدمة يستطيع الطلاب الاختيار بينها والالتحاق بالأفضل وتحقيق طموحاتهم والتأهيل جيدا لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار عاشور، إلى أن المحور الثاني يأتي في إطار تعريف طلاب الثانوية العامة بمؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية المتنوعة في ظل الطفرة التي تشهدها حاليا من جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، مشددا على أن المعارض تشهد تطورا كبيرا بجمع أكبر المؤسسات التعليمية وعرض كافة البرامج الدراسية والتعليمية خلال فعاليات المعارض وهو ما يزيد التنافسية بين الجامعات لجذب أكبر عدد من الطلاب.

كما أكد نائب وزير التعليم العالي، أن هناك اهتماما كبيرا بالتوسع في الجامعات الأهلية كما أنها نافذة للاطلاع على تخصصات وبرامج الجامعات، لافتا إلى العام الدراسي الحالي يشهد عملية تعليمية بـ 4 جامعات أهلية وهي ( المنصورة الجديدة – العلمين – الجلالة – الملك سلمان)، موضحا أنه جار إنشاء 12 جامعة أهلية أخرى بتخصصات تعليمية متنوعة قادرة على تأهيل الطالب بصورة مميزة لسوق العمل والابتعاد عن التخصصات التقليدية والاعتماد على التخصصات البينية المطورة مع التشجيع المستمر على الالتحاق بالجامعات الأهلية.

جاء ذلك على هامش افتتاحه فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "إديوجيت" اليوم الإثنين والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، حيث يشارك العشرات من الجامعات المصرية والعالمية منهم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وجامعة مصر المعلوماتية بالإضافة لعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية.