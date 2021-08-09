جامعة عين شمس: البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامجا

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمعارض التي تنظم سنويا وعرض كل برامجها لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم حزمة متنوعة من البرامج والتي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية باختيار ما يناسبهم، وأن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف المتيني، أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامجا في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار وغيرها)، مشيرا إلى الشراكات الدولية التي تتيحها تلك البرامج والتي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن زوار الجناح يمكنهم استعرض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس وذلك من خلال QR code وكذلك تصفح البرامج الدراسية إلكترونيا، إلى جانب التواصل المباشر طوال أيام المعرض مع فريق كامل و مدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "إديوجيت" اليوم الإثنين والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، حيث يشارك العشرات من الجامعات المصرية والعالمية منهم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وجامعة مصر المعلوماتية بالإضافة لعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية.