جامعة جنوب الوادي تجري الكشف على ٩٤٣ مريضا بقافلة شاملة بـ الترامسة

نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، قافلة شاملة بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على حرص الجامعة على تنظيم القوافل المتنوعة في قرى إقليم جنوب الصعيد، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية و رياضية و فنية بما يساهم في بناء الإنسان و تعزيز قيمة الشخصية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع و البيئة، أن القافلة التي نظمتها الجامعة داخل قرية الترامسة بمحافظة قنا شملت قوافل طبية لمناظرة الحالات وصرف العلاج بالمجان، و كذلك قافلة لرعاية ذوى القدرات، وقافلة لعلاج الإدمان، إضافة إلى قافلة فنية وموسيقية تستهدف تنمية الحس الفنى و الموسيقى لدى المواطنين.

وأشار نائب رئيس الجامعة ، إلى أن القافلة الطبية قامت بمناظرة وصرف العلاج بالمجان لـ 946 حالة منها، 160 بطانة، و 170 رمد، و 150 عظام، و 100 أنف وأذن وحنجرة، و 35 نساء و توليد و 173 أطفال و 150 جلدية و 50 نفسية وعصبية، و 6 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف أن القافلة الموسيقية قامت بتوعية أهالى القرية بأهمية الموسيقى في حياة الفرد والمجتمع والتعريف بها وكيفية الغناء السليم وتعلم العزف، أما القافلة الفنية فقامت بتدريب أهالى القرية على الرسم، كما قامت قافلة ذوى الاحتياجات الخاصة بتشخيص الإعاقة الذهنية و تقييم حالات تعديل السلوك و قياس الذكاء وتشخيص الاضطرابات النفسية لعدد من الحالات، فيما قامت قافلة علاج الإدمان بتوعية المواطنين بأخطار الإدمان و أثره على الفرد والمجتمع.

قافلة شاملة بقرية الترامسة

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