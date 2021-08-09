عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تجري الكشف على ٩٤٣ مريضا بقافلة شاملة بـ الترامسة

قافلة شاملة بقرية
قافلة شاملة بقرية الترامسة

نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، قافلة شاملة بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري.

 

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على حرص الجامعة على تنظيم القوافل المتنوعة في قرى إقليم جنوب الصعيد، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية و رياضية و فنية بما يساهم في بناء الإنسان و تعزيز قيمة الشخصية المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

أيامنا أحلى .. صحة قنا تطلق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بقرى قنا

مسعف وسائق إسعاف يسلمان نصف مليون جنيه لنقطة الشرطة في نجع حمادي

 

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع و البيئة، أن القافلة التي نظمتها الجامعة داخل قرية الترامسة بمحافظة قنا شملت قوافل طبية لمناظرة الحالات وصرف العلاج بالمجان، و كذلك قافلة لرعاية ذوى القدرات، وقافلة لعلاج الإدمان، إضافة إلى قافلة فنية وموسيقية تستهدف تنمية الحس الفنى و الموسيقى لدى المواطنين.

 

وأشار  نائب رئيس الجامعة ، إلى أن القافلة الطبية قامت بمناظرة وصرف العلاج بالمجان لـ 946 حالة منها، 160 بطانة، و 170 رمد، و 150 عظام، و 100 أنف وأذن وحنجرة، و 35 نساء و توليد و 173 أطفال و 150 جلدية و 50 نفسية وعصبية، و 6 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة .

 

وأضاف أن القافلة الموسيقية قامت بتوعية أهالى القرية بأهمية الموسيقى في حياة الفرد والمجتمع والتعريف بها وكيفية الغناء السليم وتعلم العزف، أما القافلة الفنية فقامت بتدريب أهالى القرية على الرسم، كما قامت قافلة ذوى الاحتياجات الخاصة بتشخيص الإعاقة الذهنية و تقييم حالات تعديل السلوك و قياس الذكاء وتشخيص الاضطرابات النفسية لعدد من الحالات، فيما قامت قافلة علاج الإدمان بتوعية المواطنين بأخطار الإدمان و أثره على الفرد والمجتمع.

قافلة شاملة بقرية الترامسة

0_ترامسة
0_ترامسة
0_ترامسة2
0_ترامسة2
0_ترامسه5
0_ترامسه5
0_ترامسة1
0_ترامسة1
0_ترامسة8
0_ترامسة8
0_ترامسة3
0_ترامسة3
قنا حياة كريمة المشاركة المجتمعية تطوير الريف المصري قافلة شاملة الترامسة جامعة جنوب الوادي الجامعة

موضوعات متعلقة

بنسبة 10%.. محافظ قنا يقرر زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ رياض الأطفال

محافظة قنا تحذر المواطنين من حرق المخلفات فى الهواء الطلق

ترشيحاتنا

من داخل القفص.. ماذا طلب محمود عزت من الجنايات في قضية أحداث المنصة

بعد اقترابه من باريس سان جيرمان.. ميسي يسبح في منزله.. شاهد

بعد شائعات القبض عليه.. تعرف على مكان إيمان البحر درويش

وزيرة الصحة: الوجبة المدرسية توفر 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومية

3 طلقات تستهدف البابا.. قصة المظروف الغامض المرسل من فرنسا إلى الفاتيكان

شاهد.. فيديو يتسبب في إعادة طفل سعودي تاه عن أسرته بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

على متن 3 طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية لتونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ليس خطيرًا.. متظاهرون يحاولون اقتحام مقر البي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ