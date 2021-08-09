التعليم العالي: اختبارت القدرات تسير بشكل منتظم

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع الجامعات تواصل إجراء اختبارت القدرات للطلاب راغبي الإلتحاق بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات، تسير بشكل مُنتظم .

وأضاف أن هناك متابعة للاختبارت من خلال رؤساء الجامعات التي تجرى بها الاختبارات بعدد من الكليات، بينما يشرف على الاختبارت نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب في كل جامعة، وسط إجراءات إحترازية مشددة.

جدير بالذكر أن اختبارت القدرات تجرى بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس.

كما تشمل الكليات: " كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق".