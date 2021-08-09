البنتاجون: القوات الأفغانية تتحمل مسئولية حماية شعبها من طالبان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح.

وبحسب "الشرق" السعودية، قال البنتاجون إن: "الجيش الأفغاني يستطيع إحداث فرق في المشهد الميداني".

وواصلت: "لدينا قنوات حوار مفتوحة مع باكستان بشأن الأوضاع في أفغانستان".

وأكد البنتاجون أن القوات الأفغانية الحكومية تتحمل مسؤولية حماية الشعب الأفغاني، و"نطالب دول جوار أفغانستان بعدم زيادة المشهد تعقيدا".

وتابع:"تحدثنا عن قلقنا من أن توفر باكستان ملاذات آمنة لطالبان عبر الحدود".

وواصلت:"لدينا الصلاحيات خلال فترة الانسحاب للقيام بضربات جوية في أفغانستان".

وتابع:"ما زلنا نتحاور مع الحكومة الباكستانية بشأن الملاجئ الآمنة لطالبان وبقية الجماعات الأخرى في المناطق الحدودية".