الفيروس سيبقى للأبد.. كورونا يتوحش في بريطانيا ويصل إلى مستويات قياسية

تحذيرات جديدة

يتسارع تفشي فيروس كورونا في بريطانيا مرة أخرى، وفقًا للبيانات الرسمية التي تشير إلى أن أسوأ مرحلة في الموجة الثالثة لم تنتهي بعد وقد لا تنتهي، في الوقت الذي حذر فيه خبير طبي من أن كورونا يبقى معنا للأبد وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

سجلت وزارة الصحة 25161 اختبارًا إيجابيًا لكورونا بزيادة 14.6% عن رقم الاثنين الماضي، لترتفع النسبة المئوية للنمو من أسبوع لآخر ، وتكون زيادة متتالية لأربعة أيام.

وسبق إن انخفضت الحالات اليومية قرب نهاية يوليو ، مما أثار الآمال في عودة المملكة المتحدة إلى الحياة الطبيعية في الصيف، لكن الاتجاه بدأ ينعكس الأسبوع الماضي.

لم تُنشر أي أرقام عن دخول المستشفى في المملكة المتحدة، لكن إحصائيات منفصلة خاصة بإنجلترا فقط أشارت إلى أن حالات القبول ترتفع.

ومع ذلك ، لا تزال الأرقام منخفضة على أساس أسبوعي.

يقول العلماء إن سبب زيادة الحالات المصابة بكورونا، خاصة وإنه توجد متحورات للوباء، قد يكون بسبب ما يسمى بـ "يوم الحرية" الذي كان في الشهر الماضي، والذي شهد السماح للأشخاص بالإزدحام في المطاعم والحانات دون أقنعة والاختلاط بحرية.

ومع ذلك، حذر علماء آخرون وقالوا أنه من السابق لأوانه الضغط على زر الذعر وأنه قد يكون مجرد بيانات غير محللة بدقة.

في غضون ذلك ، سجل مسؤولو الصحة زيادة طفيفة في الوفيات.

تم تسجيل 37 حالة أخرى اليوم ، بزيادة 54.2 في المائة عن الرقم الأسبوع الماضي.

ويستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تترجم الحالات إلى وفيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه عالم كبير اليوم أن بريطانيا بحاجة إلى التوقف عن احتساب الإصابات اليومية بفيروس كوفيد حيث تتلاشى مرحلة الوباء في البلاد ببطء.

حذر البروفيسور بول هانتر ، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا ، من أن الأرقام - التي تعكس عدد الأشخاص الذين تثبت إصابتهم كل يوم-، ستظل مرتفعة طوال حياتنا.

وقال إن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه أبدًا، و بدلاً من ذلك ، سوف يصبح مرضًا مستوطنًا وينتشر في جميع أنحاء البلاد لأجيال وفي دول أخرى.

لكن هذا لا يعني أن بريطانيا أو غيرها من الدول ستضطر بالضرورة إلى اللجوء إلى عمليات الإغلاق في المستقبل.

و يعتقد العلماء أن الفيروس - المسمى SARS-CoV-2 - سيتحول في النهاية إلى واحد من الأمراض التي ستصبح مثل نزلات البرد مع تراكم المناعة لسكان الأرض بمرور الوقت.