نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم : سنعلنها بالدرجات وليس بالتقديرات

نتيجة الثانوية العامة 2021 هي حاليا الشغل الشاغل لمعظم البيوت المصرية ، حيث أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2021 بكافة تفاصيلها هي حديث الساعة ، وتلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالألوان وليس الدرجات مثلما تم في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

من جانبه ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أنه من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات مثلما يحدث في نتيجة الثانوية العامة كل عام ، وليس بالألوان مثلما يشاع.

نتيجة الثانوية العامة 2021

و أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة 2021 ، مُوضحةً أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة 2021 كما هو من 410 درجة كالسنوات الماضية دون أي تغيير.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس الحالي.

وقال وزير التربية والتعليم ، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد”.

وأضاف وزير التربية والتعليم : “ما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر”.

نتيجة الثانوية العامة 2021

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

يعلن موقع صدى البلد ، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 تسجيل بياناتهم الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد، لإرسال نتيجة الثانوية العامة 2021 لهم فور اعتمادها من وزير التعليم.

ويمكن الوصول لـ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

وعلى طلاب الثانوية العامة 2021 اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد : ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا ، ثم سجل اسمك ، ثم اكتب رقم جلوسك ، ثم اكتب بريدك الإلكتروني ، ثم اكتب رقم التليفون، ثم اضغط على سجل الان.

نتيجة الثانوية العامة 2021

أوائل الثانوية العامة 2021

ويتم تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 وفقا لما يلي :

تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة

تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة

يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.

يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين

يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

وبلغ إجمالي عدد اوائل الثانوية العامة العام الماضي على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة ، ومن المتوقع ان يقارب عدد الاوائل هذا العام عدد العام الماضي.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ما يقال بشأن أن الوزارة لن تكرم اوائل الثانوية العامة هذا العام في مؤتمر صحفي يذاع في وسائل الاعلان مثل كل عام.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب طلاب مصر : بالتأكيد سنحرص على تكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام ، بل أن تغيير نظام التقييم والتصحيح يقتضي أن يكون احتفالنا بأوائل النظام الجديد أكبر وأهم من كل عام.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 من الكنترولات

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه لا مجال نهائيا لتسريب أي تفاصيل تخص درجات الطلاب في أي مادة قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية في الدولة ، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

وأضاف المصدر، أن العمل في مقرات التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، يتم وفق خطة عمل صارمة، تمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة ، ولا مجال لإختراق قواعد العمل داخل هذه المنظومة بأي شكل من الاشكال مهما حاول أي متربص.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا يوجد عنصر بشري يتدخل في تقدير صحة الاجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات ، حيث يتم كل شئ بشكل إلكتروني.