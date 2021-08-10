في اتصال مع رئيس وزراء اليابان.. بايدن يشيد بنجاح أولمبياد طوكيو

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للاستضافة "الناجحة" لأولمبياد طوكيو.



جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، خلال محادثات هاتفية، أعرب بايدن خلالها عن دعمه لاستضافة أولمبياد الخاص والمقرر انطلاقها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.



وأضاف البيان أن بايدن أثنى - أيضا - على أداء جميع الرياضيين وسلط الضوء على نجاح رياضيين أولمبيين يابانيين وأمريكيين.



وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي أشار إلى إجراءات الصحة العامة المتخذة حتى يتمكن الرياضيون الأولمبيون من التنافس في أفضل تقاليد الروح الأولمبية، عندما تطرق الزعيمان إلى مناقشة انطلاق أولمبياد الخاص.



من جانبه، صرح سوجا - للصحفيين بعد محادثاتهما الهاتفية - أنه وبايدن أكدا - أيضا - التعاون من أجل دفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة" وسط نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.