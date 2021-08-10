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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 21 مليون جنيه.. اللواء أشرف عطية يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مركز للتحول الرقمي بأسوان

مركز التحول الرقمي
مركز التحول الرقمي فى أسوان

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان: إن التحول الرقمى كان ضروريا فى رؤية مصر 2030 مما سرع فى عملية إنشاء مركز للتحول الرقمى فى أسوان فى 12 شهرا فقط، لافتاً أنه تم ربط أكثر من 577 موقعا حكوميا وتقديم 82 خدمة.

 

تابع أشرف عطية، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " صباح الخير يا مصر" ، أن مركز للتحول الرقمي سيقدم كل الخدمات التي تطلب الذهاب إلى المركز والمدينة والأحياء، معقباً أنه سيتم تقديم خدمات التقييم ووضع اليد والمصالحات فى مخالفات البناء وأصول وأملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى الشفافية فى التعامل من خلال المنظومة.

 

أضاف أشرف عطية، أنه سيتم  توافر منظومة عين المواطن تراقب كل حركة الشارع من النظافة وكل البلاغات التى قد تصل إلى المسئول الأول فى المحافظة والمسئولين عن الأحياء فيتم تصوير المخالفة والتحقيق فيها على الفور، موضحاً أن أسوان من أوائل المحافظات التى تم تطبيق فيها منظومة التحول الرقمي .

 

أكد أشرف عطية، أن مركز التحول الرقمي داخل ديوان عام المحافظة وجميع الكوادر العاملين به من محافظة أسوان وتم عمل اختبارات لهم على اعلى مستوى، منوهاً أن هناك تواصلا كاملا من وزارة الاتصالات لتدريب الموظفين على أعلى مستوي بشكل متميز وتم إنشاء بعض البرامج وتوزيعها على كافة المحافظات من داخل محافظة أسوان.  

اشرف عطية محافظ أسوان مركز للتحول الرقمى منظومة عين المواطن تصوير المخالفة خدمة

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