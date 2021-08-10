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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخصائية توضح تفاصيل مناقشة الحكومة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الحكومة
الحكومة

 قالت أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي لتجميع البلازما: إن مشروع  تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من المشاريع المهمة التى أطلقها الرئيس السيسي؛ حيث إن البلازما هى السائل الأصفر داخل الجسم تحتوي على كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح والبروتينات، لافتة أن العوامل الموجودة فى البلازما تتحول إلى أدوية لعلاج مريض معين.

 

تابعت أمنية محمود ، خلال لقائها فى برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع علي فضائية الأولي عبر زوم ، أنهم فى حاجة لكميات كبيرة من البلازما حتى نصل إلى  الاكتفاء الذاتى منها وعدم الحاجة لاستيراد الأدوية من الخارج ، معقبة أن البلازما عبارة عن 55 %ر من حجم الدم و 92 % ماء فعند تبرع المواطن لا يؤثر عليه لأنها عبارة عن كمية من الماء ويتم استيرادها داخل الجسم فى خلال 48 ساعة.

 

أكدت أمنية محمود، أن هناك اشتراطات للتبرع بالبلازما وهي  أن يكون المتبرع من سن 18 لـ30 سنة وأن يكون خاليا من الأمراض المزمنة والوزن يكون أكثر من 50 كيلو ومريض الضغط يستطيع التبرع ، مضيفة أن مشتقات البلازما تستخدم لعلاج الكبد وبعض أمراض الكلي وبعض الأمراض الوراثية واللوكيميا والحروق.

 

أضافت أمنية محمود، أن الذي يقوم بهذا المشروع هى جهة حكومية أى مضمونة 100 % والمتبرع يرى كل ما يحدث بعينه من خلال الأجهزة ويضمن وصول هذه البلازما للمحتاجين ، منوهاً إلى أن هناك 6 مراكز للتبرع بالبلازما 3 فى القاهرة الكبرى وواحد فى المنيا والإسكندرية وطنطا.

تجميع البلازما مشروع تنظيم عمليات الرئيس السيسي البلازما كرات الدم البيضاء

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