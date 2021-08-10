شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت ولا تزال ملهمة للإنسانية

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بحلول السنة الهجرية الجديدة، مؤكدا أن الهجرة النبوية الشريفة كانت من أهم الأحداث الملهمة في سيرة رسولنا الكريم، وأعطت درسا إنسانيا في تعايش نبينا الكريم مع غير المؤمنين به.

جاء ذلك خلال تدوينة كتبها فضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وتوتير، "إن الهجرة النبوية الشريفة كانت ولا تزال من أهمِّ الأحداث الملهمة والفارقة في سيرة رسولنا الكريم ﷺ، التي جسَّدت أسمى معاني التضحية والثقة في الله وتحمُّل المشاق في سبيل الدعوة إليه جلَّ وعلا، وأعطت درسًا إنسانيًّا في تعايشه ﷺ مع غير المؤمنين به".