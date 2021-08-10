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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعيد عامر: الهجرة ليست حدثا عاديا يفرق بين الحق والباطل

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد للدعوة

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، إن حدث الهجرة يفرق بين الحق والباطل والعلم والعدل ويفرق بين الجهل والعلم ، كما أنه يضع المكانة اللائقة بالدولة المدنية التي بها التعايش السلمى التى فيها المساواة والعدل بين جميع الناس.

وأضاف  سعيد عامر، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية ام بى سى مصر2، الاحتفال بهذه المناسبة نأخذ منه العبر ، لأنه يجدد الأمل فى قلوبنا ونستلهم منه لنور الايمان التى تلتقى به فى طريقنا ويلهمنا الرشد في جميع أمورنا.

 أشار  الأمين العام المساعد للدعوة، إلى أن الهجرة ليست حدثا عاديا، لذلك بداية العام بين عام مضى وعام أتى أختار حدث الهجرة بداية عهد ونهاية آخر.

وفى سياق آخر، قال الشيخ الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، إن ظاهرة زواج التجربة فاسدة جدًا لأنها ترتبط بتكوين الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن الله عندما تحدث عن الزواج أكد أنها من آيات الله عز وجل وهذا أمر له قدسيته واحترامه وتقديره ونصوصه وشروطه وأركانه وآدابه.

 

وأضاف "عامر" خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بى سي مصر"، أن الله شرع الزواج لنسكن اليها ، مشيرًا إلى أن الزواج ليس لوكاندة ولكنه سكن الروح للروح والنفس للنفس والطمأنينة، فكيف تحدث طمأنينة وثقة ومودة فى حالة وضع الزواج وفقًا لتجربة.

 

وتابع أن المودة والرحمة هى الأساس للزواج، منوهًا أن الله جعل فى قلب الرجل حب لزوجته والعكس، ولكن عند إهمال هذا الحب وعدم الاهتمام به سيذبل ويموت، مؤكدًا ان الله فطر القلوب على الحب.

 

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى قال: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، مؤكدًا ان الزواج ليس تجربة ولكن ربما هذا الشىء من ورائه خير كثير، مشيرًا إلى أن الزواج يؤسس على ميثاق غليظ وليس عن تجربة.

سعيد عامر لأمين العام المساعد للدعوة العلم والعدل الهجرة المساواة الدولة المدنية

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