بعد مطالبات الرئيس.. إنجازات التعليم العالي في الاهتمام بالأنشطة الرياضية خلال السنوات الأخيرة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أنه يتمنى أن يكون في المدارس مستوى النشاط الرياضي المقدم لطلاب المدارس والجامعات بجانب الدراسة، وشدد رئيس الجمهورية - في مداخلة له مع الإعلامي يوسف الحسيني على التليفزيون المصري، على أنه ينادي دائما بالاهتمام بـ التربية الرياضية في المدارس والجامعات مع التأكيد على ضرورة أن تكون مادة أساسية تحسب داخل المجموع في المستقبل .

وحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في السنوات السبع الماضية، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك لتقدم كبير في حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في عدد من المجالات.



وفي هذا التقرير يرصد موقع “صدى البلد” أبرز ما اتخذته وزارة التعليم العالي من خطوات فعلية لتفعيل النشاط الرياضي لدى طلاب الجامعات طوال عهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



بينما أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نجاح الوزارة فى التعامل مع جائحة كورونا بتحويل آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية إلى استخدام التكنولوجيا وعقد مسابقات ومنازلات أون لاين؛ من بينها (ملتقي جامعة المنصورة، ملتقي علماء المستقبل بجامعة دمياط)، وكذلك مشاركة ٤٠ ألف من طلاب الجامعات في فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش ٢٠٢٢، وكرة اليد للجامعات ٢٠٢٤.

واضاف المصدر أن الوزارة نجحت في تنفيذ خريطة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بمشاركة حوالي ١٤٦ ألف طالبًا وطالبة من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات، واستحداث الأنشطة التى ترتبط بالمناسبات والأحداث القومية والموضوعات العامة التى تهم المجتمع مثل مسابقة "حكاية نصر ٤٥" بمناسبة ذكرى أكتوبر عام 2018، بمشاركة ١١٢ ألف طالب، ومسابقة العبور الجديد عام 2019 بمشاركة ٢٠٠ ألف طالب، وتنفيذ مسابقة أفضل جامعة خلال العام الدراسى 2018/2019، وتنفيذ مبادرة "مودة" بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتوعية المقبلين على الزواج.

كما اردف إلى إعادة تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان عام 2017 وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات (عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادي، المنيا)؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي، ونشر الوعى بين طلاب الجامعات، وكذلك دمج الطلاب الوافدين وإشراكهم فى الأنشطة الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة لزيادة قاعدة المستفيدين من الطلاب.

واشار إلى نجاح الجامعات المصرية فى تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك استنادًا إلى البناء المؤسسي بإصدار كل اللوائح التنفيذية فى عام 2017، واللوائح المالية والإدارية فى عام 2019.