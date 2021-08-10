مع انطلاق ماراثون التنسيق.. التعليم العالي: نشدد على الطلاب عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم إحالة الكيانات الوهمية التي يتم ضبطها من خلال لجان الضبطية القضائية إلى النيابة العامة وغلقها على الفور وذلك من خلال توجيه وزير التعليم العالي خطابا للمحافظين يفيد بالغلق.

وشدد "عبد الغفار " على عد انسياق الطلاب وراء الكيانات الوهمية الذين يعملون على جذب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، للالتحاق بها وخاصة مع انطلاق ماراثون التنسيق.

وأضاف أن لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل على تكثيف جهودها وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لملاحقة الكيانات، مؤكدا على ضرورة تعاون الطلاب وأولياء الأمور من خلال الإبلاغ عن هذه الكيانات وخاصة وأن الوزارة قامت لتخصيص بريدا إلكترونيا للشكوى من مثل هذه الكيانات.

وكان قد صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع السادة المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

وتُهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم المؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة التي تتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2021/2022، كما تم تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية : [email protected]