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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات لكليات التمريض

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعليمات مهمة لراغبي الالتحاق بكليات التمريض حيث أنه  لابد من النجاح واجتياز اختبار القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات يتم تطبيقها على خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التمريضية؛ لتحديد توافر المواصفات التي يجب ان يتحلى بها طالب التمريض؛ من حيث اللغة التي يتم التدريس بها في الكليات (الإنجليزية)، الحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، التفكير الناقد الذي يساعد الطالب علي دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية،وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الأعباء والمواقف المختلفة، ويأتي اختبار القدرات لكليات التمريض في أربعة مجالات رئيسية وهي كالتالي:
 

• أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية:(25 درجة)

أسئلة اللغات تعتبر تطبيقا على استخدام اللغة وقواعدها.
تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.
 

• ثانيًا: اختبار التفكير الناقد: (25 درجة)     

الأسئلة باللغة العربية.
أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض.
 

• ثالثًا: اختبار السمات الشخصية:(25 درجة)     

الأسئلة باللغة العربية.
 

مجموعة أسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعدعلى التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة.

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