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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: حياة كريمة انحياز واضح  للبسطاء لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا

وزير البترول ورئيس
وزير البترول ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

التقى اليوم النائب حسام عوض اللّه عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بديوان عام وزارة البترول بحضور النواب محمد الجبلاوي، و رشا عبدالفتاح وكيلي اللجنة، وخالد مشهور أمين سر اللجنة، حيث تم بحث عدد من الملفات والاتفاقيات الخاصة بقطاع البترول و بحث مجالات التعاون لتحقيق أقصى معدل من التنمية والازدهارفى قطاع البترول . 

تناول أيضا اللقاء خطة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعى بقرى مصر وكيفية التنسيق بين مختلف الوزارات لتذليل كافة العقبات للوصول الى تنفيذ سريع وفق جدول زمني محدد . 

وأكد المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت من منطلق رؤي رئاسية طموحة تتعامل مع كافة المعطيات الموجودة في مصر رغم كافة التحديات، فهي انحياز واضح  للبسطاء فالرئيس السيسى  يؤكد كل يوم أنه مع الناس  يشعر بهم ويعيش مشاكلهم فقراراته التاريخية ورؤيته الاستباقية حققت إنجازات كبيرة على كافة المستويات. 

"حياة كريمة"  انطلقت بجهود مخلصة

وأضاف عوض الله، اننا كنواب وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب سندعم بكل قوة رؤية الدولة المصرية المتطلعة للتنمية وكافة سبل الاسراع وتيسير أعمال مبادرة "حياة كريمة" ، التى انطلقت بجهود مخلصة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ببحث كافة سبل التعاون بين الوزارات المعنية ولجان البرلمان وهيئاته المختلفة  بالقدر الذي يحقق لنا مستهدفات التنمية وطموحات المستقبل .

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