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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 أغسطس جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية تصميم المقررات الإلكترونية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس  2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول تصميم المقررات الإلكترونية وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 أغسطس.

ونوّه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


جدير بالذكر انه في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم - ذوى القدرات الخاصة - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد أخصائى تخاطب) وفقا لآخر ما توصل إليه العلم الحديث ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعه وريادة  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

تهدف الدورة التدريبية الي إكساب وتدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب وإعداد أخصائى تخاطب واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات الوثيقة بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

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تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق  ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق ٢ سبتمبر  ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيه اعتبارا من الساعه ٩.٣٠ص حتى الساعه ٢.٠٠ م وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام رعاية الشباب،  ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

وتخصص الدورة التدريبية لطلاب جامعة حلوان ويتم دفع الرسوم فى مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الارضى بالمبنى الادارى لجامعة حلوان( غرفة رقم ٣٠ ) .

الدورات التدريبية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس سوق العمل الاون لاين ذوي القدرات الخاصة

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