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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو وجيلي تتعاونان لإنتاج وبيع السيارات الهجينة في السوق الصينية

رينو و جيلي
رينو و جيلي

أعلنت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات ، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة جيلي القابضة الصينية ، والتي ستقوم من خلالها جيلي بإنتاج وبيع السيارات الهجينة التي تحمل علامة رينو في الصين .

 

كما أوضحت رينو في بيان رسمي لها أنها ستساعد شركة لينك اند كو للسيارات الصينية الفاخرة على توسيع مبيعاتها في كوريا الجنوبية ، بينما ستستخدم جيلي، أكبر صانع سيارات مملوك للقطاع الخاص في الصين، مواردها وتقنياتها الخاصة لإنتاج سيارات رينو الهجينة في المصانع المحلية القائمة. 

 

وتطور مجموعة رينو الفرنسية عن مساهمتها في تطوير استراتيجية العلامة التجارية الصينية وخدماتها ، كما تركز الاتفاقية على الطرز الهجينة، والتي يشاع أنها يمكن أن تنتهي لتطوير السيارات الكهربائية بشكل مشترك.

 

كما أن الشركة الصينية ستكون قادرة على الاستفادة من خبرة رينو سامسونج موتور في سوق كوريا الجنوبية مع وجودها لأكثر من عقدين من أجل استكشاف توطين المركبات على أساس منصات السيارات الموفرة للطاقة من شركة لينك اند كو ، كما ستكتسب جيلي الخبرة ، من خلال إنتاج سيارات رينو الهجينة في مصانعها الخاصة .

 

و تشير الشراكة الجديدة إلى عودة رينو إلى الصين بعد انتهاء المشروع المشترك السابق مع مجموعة دونجفنج للسيارات في عام 2020، و من المحتمل أن يتم تصدير السيارات الهجينة التي صنعت في الصين والتي تحمل علامة رينو إلى أسواق أخرى في المستقبل.

صناعة السيارات كوريا الجنوبية السيارات الكهربائية رينو رينو الفرنسية شركة جيلي

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