منتفعان بخدمات الرعاية الصحية: نحظى باهتمام بالغ وتتحسن حالتنا

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إدخال مستشفيات الهيئة أحدث التقنيات العلاجية في علاج المرضى يتوافق مع استراتيجيها ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر ووفق الممارسات الصحة العالمية، لافتة إلى أنها تعد ضمن المؤشرات الأساسية لنجاح منشآت هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وبحسب فيديو نشرته هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حول نجاح مستشفى طيبة التخصصي (إسنا سابقًا) التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر للمرة الثانية على التوالي في إجراء عمليتين جديدتين لإصلاح تمدد بالشريان الأورطي لمريض، وعلاج انسداد بالشريان الأورطي البطني والحرقفي لمريض آخر، عن طريق القسطرة (بدون جراحة)، باستخدام تقنيات CERAB , EVAR، وذلك بعد استحداث الخدمتين بالمستشفى ولأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر.

قال حسين متولي، المريض الذي أجريت له العملية الأولى، علاج تمدد الشريان الأورطي البطني باستخدام تقنية EVAR، إنه تحسنت حالته الصحية كثيرًا بعد إجراء العملية؛ حيث كان يشعر بألم شديد في القولون والجانب الأيمن والأيسر إضافة إلى آلام بالبطن والصدر، قائلًا : "أشكر الهيئة العامة للرعاية الصحية على استحداث هذه الخدمة وإضافتها لمستشفى طيبة التخصصي وداخل مركز اسنا بمحافظة الأقصر، كما أشكر الرعاية الصحية الممتازة بمستشفى طيبة سواء من الأطباء أو الممرضين أو كل العاملين بالمستشفى.. شكرًا جزيلًا ليهم على ما تم تقديمه لي من علاج ورعاية".

وأشاد مجدي عيسى، المريض الثاني الذي أجريت له عملية علاج انسداد الشريان الأورطي البطني والحرق في باستخدام تقنية CERAB بالخدمة الطبية والرعاية الصحية داخل مستشفى طيبة التخصصي، قائلًا " أنا بشكر الهيئة العامة للرعاية الصحية ومستشفى طيبة على الخدمة الصحية الممتازة وتعامل الأطباء والتمريض والعاملين معي في المستشفى بسلاسة وكأننا إخوات ربنا يبارك فيهم، وبشكرهم على علاجي بأحدث طريقة وذلك بعد أن كنت غير قادرًا على المشي أو الحركة لمسافة أكثر من 15 مترا، مع الشعور الدائم بآلام والتهاب وتنميل شديد في الطرفين السفليين".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الصحة العالمية هي ضمن استراتيجية الهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة والرضاء للمواطن، مشيرًا إلى أن العمليات التي تم إجراؤها بمستشفى طيبة التخصصي تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات الهيئة على يد أبنائها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

يشار إلى أن عمليات معالجة تمدد وانسداد الشريان الأورطي البطني والحرقفي عن طريق القسطرة التداخلية بدون جراحة، باستخدام تقنيات CERAB , EVAR، تساهم في الحفاظ على حياة وسلامة المرضى وعلاجهم بطريقة أكثر أمانًا، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، حيث أنها تقلل من نسبة تعرض المريض للأعراض الجانبية المحتمل حدوثها عند اللجوء للحل الجراحي المعروف بما تحمله جراحة الشرايين من خطورة على القلب وأخذ وقت طويل لإتمام الشفاء، فضلًا عن عدم صلاحيتها لعلاج كل الحالات، وخاصة في حالات المرضى من كبار السن، كالحالات المرضية التي تم علاجها بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر، حيث يبلغ المريض الأول من العمر 71 عامًا، بينما يبلغ الثاني 65 عامًا.