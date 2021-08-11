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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ترحيب سياحي بزيادة الحركة الوافدة من عدة دول وعودة الطيران الروسي للمنتجعات المصرية

السياحة الروسية
السياحة الروسية

رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية ببدء عودة رحلات الطيران الروسي إلى المقاصد السياحية المصرية .

وأعرب مجلس إدارة الإتحاد نيابة عن القطاع السياحي عن سعادته بتلك الخطوة المهمة التي تصب في صالح صناعة السياحة و العائد القوي منها علي الاقتصاد القومي .

 وأشار الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن عودة السياحة الروسية تأتي ضمن عودة حركة السياحة إلى مصر من معظم المقاصد و الأسواق السياحية الرئيسية حول العالم ، موضحا أن تلك الخطوة تأكيد على قوة صناعة السياحة بمصر وجاهزيتها لاستقبال السياحة من كل دول العالم , وتعد مؤشر مهم على أن مصر على أعتاب طفرة سياحية كبرى بفضل الجهود المميزة التي تم بذلها من الجميع لمساندة صناعة السياحة ودعم خطط تطورها ونموها وعبورها الأزمة التي نتجت عن إنتشار فيروس كورونا

ومن جانبه أكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إن عودة حركة السياحة الروسية يأتي استكمالا لعودة الحركة أو زيادتها من أسواق عديدة مهمة كنتيجة للجهود القوية التي بذلتها و تبذلها الدولة المصرية علي كافة مستوياتها لإزالة أية معوقات أمام تدفق السائحين من كافة الدول ، بجانب الجهود المتميزة والمخلصة من جميع المسئولين بدء من القيادة السياسية على مدى سنوات ومعالجة أزمة توقف حركة الطيران الروسي بين البلدين لحوالي 6 سنوات بصبر وحكمة سياسية كبيرة. 

وأضاف أن تلك العودة تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين على كافة المستويات , كما أنها تأكيد أيضا على السمعة الطيبة دوليا للسياحة المصرية والحالة المتميزة لكافة مطاراتنا سواء بالمدن السياحية أو غيرها والتي أصبحت تتمتع بتجهيزات عالمية لاستقبال السائحين .

 وقال الوصيف أن هناك بوادر ومؤشرات لتحقيق نمو سياحي قريبا بعد عودة الحركة السياحية من عدة أسواق رئيسية مهمة وليس فقط السوق الروسي , مشددا على أن تلك العودة وراءها منظومة عمل رائعة علي كافة المستويات لدعم ومساندة صناعة السياحية بدء من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات المتعلق نشاطها بالسياحة .. كما أن الفترة الماضية شهدت عملا جماعيا وتنسيقا غير مسبوق بين وزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الدكتور خالد العناني والقطاع الخاص على كافة المستويات لتقديم التسهيلات المطلوبة وإزالة العقبات أمام النهوض بصناعة السياحة وعودة النمو السياحي

وأكد أحمد الوصيف في تصريحات صحفية أن وراء عودة حركة السياحة من كافة الأسواق جاء بخطط مدروسة وجهد كبير في عدة اتجاهات على رأسها نجاح الدولة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا واتخاذ إجراءات نالت إشادة كافة المؤسسات الدولية , بجانب الخطوة المهمة بالتطعيم المبكر لجميع العاملين بالمشروعات السياحية خاصة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء والتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية بهما  مما كان له الأثر الطيب في التأكيد على جاهزية السياحة المصرية وسرعة عودة الحركة إليها من كافة الأسواق

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية  أن هناك تنسيق تام بين الاتحاد والغرف وبين وزارة السياحة والآثار لمتابعة الاستعدادات بجميع المنتجعات السياحية والفنادق بمصر وضمان استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها وإزالة أية معوقات أمام تدفق الحركة السياحية من كافة الأسواق حول العالم , مشددا على جاهزية القطاع السياحي بكل مكوناته لإستقبال تلك الحركة من كافة الأسواق .

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