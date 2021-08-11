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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الجلالة: برامجنا تستهدف استقبال قرابة 20 ألف طالب خلال الأعوام المقبلة

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

تستعد الجامعات الأهلية لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجامعى الجديد ، ببرامج جديدة تتيح فرصة للطلاب لمواكبة سوق العمل،  بالإضافة إلى ما تقدمه من منح للمتفوقين تدعمهم على الاستمرار في تفوقهم.

من جانبه أشار الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إلى ما تقدمه الجامعات الأهلية وبالأخص جامعة الجلالة من برامج ومجالات متنوعة بمختلف التخصصات، مضيفاً أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، والتى قد شهدت إقبالاً كبيرًا من طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية .

وأضاف أنه سيتم استكمال التنسيق لطلاب شهادات المعادلات للطلاب الذين لم يؤدوا اختبارات القبول مع طلاب الثانوية العامة الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تتميز برامجها المتنوعة بمختلف التخصصات لخدمة العملية التعليمية وسوق العمل، كما أن جامعة الجلالة الأهلية بها 31 برنامجًا متنوعًا من أصل 66 برنامجًا بمستهدف قرابة 20 ألف طالب خلال الأعوام المقبلة.

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جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم فى فعاليات الملتقى التاسع للتعليم الدولى (ايديوجيت) حيث أشار إلى  أن هناك اتفاقية توأمة بين جامعة  الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية . لافتاً إلى إن هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية تعاون فقط وإنما اتفاقية يتم بموجبها منح طالب جامعة الجلالة  شهادة مزدوجة من الجامعتين، مؤكدا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يزيد من قوة الجامعات وقدرتها التنافسية بين جامعات العالم.


كما أكد حيدر، أهمية تنظيم المعارض الدولية للتعريف بمؤسسات التعليم الكبير بين الجامعات بجانب الإعلان عن البرامج الجديدة والحديثة التي تقدمها الجامعات خلال فعاليات هذه المعارض، لافتا إلى أنها فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتواجد  للبحث عن أفضل الاختيارات والالتحاق بالجامعات المتميزة وتعريف ماذا يحدث في الدولة من تطوير في التعليم العالي كذلك المشروعات القومية والسير وفقا لرؤية الدولة الإستراتيجية 2030.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعات الأهلية تبرم اتفاقيات دولية مع كبرى الجامعات العالمية المصرية تنفيذا لما طالبت به  القيادة السياسية في القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية تعد طالبا مؤهلا لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

من ناحية أخرى شهد الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "إديوجيت"، إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة على منافذ الجامعات الأهلية فى أول أيام المعرض.

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