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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مطالب بتأجيل امتحانات القدرات بعد نتيجة الثانوية العامة.. والتعليم ترد

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

ناشد عدد من أولياء الأمور والطلاب وزارة التعليم العالي، بأن يتم النظر في أن يصبح في السنوات القادمة الامتحان الخاص بالقدرات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وليست قبلها.


قالت داليا الحزاوي رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق موسم اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز تلك الاختبارات، وتعد أهمية اختبارات القدرات أنها وسيلة لتحديد ميول الطلاب وقدراته إلا أن هذه الاختبارات تسبب عبء جديد علي الطلاب وأولياء الأمور بسبب رغبتهم في الالتحاق بكورسات للاستعداد التام لهذه الاختبارات بالإضافة إلى رسوم التقديم في كليات لهذه الاختبارات.


وأضافت " الحزاوي" الائتلاف يرجو النظر أن يصبح في السنوات القادمة الامتحان الخاص بالقدرات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وليست قبلها".

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وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر الطلاب أن يهتموا بامتحان القدرات لأنه شرط أساسي للالتحاق في بعض الكليات و قد تكون هي طوق النجاه للطلاب بعد إعلان النتيجة.


وتابعت: "كما أن من خلال اختبارات القدرات يستطيع كل طالب يحدد ميوله ورغبات، لذا يجب علي كل طالب الاهتمام بالميول والرغبات في تحديد الكلية والابتعاد عن فكرة كليات القمه فالقمة الحقيقية هي دخول الطالب كليه ملائمة لقدراته".


على الجانب الآخر أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الوزارة تتيح فرصة للطلاب على مدار اسبوعين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للتسجيل بخوض اختبارات القدرات واجتيازها، مشيرا إلى أنه من المحتمل مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد أن ينتهي به التسجيل وهو 19 أغسطس.


وأضاف "المصدر" أن المدة المحددة من 8 أغسطس لـ 19 أغسطس تتيح للطلاب بعض الوقت للاستعداد للامتحان حيث يمكن للطالب التسجيل في بداية فترة التقديم أو منتصف الفترة أو اخرها .


أعلن المجلس الأعلى للجامعات، بدء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات عقب امتحانات الثانوية العامة مباشرة وذلك بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.


كليات اختبارات القدرات:


وتجرى اختبارات القدرات لكليات:”التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الإعلام – الكليات التكنولوجية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – التمريض – السياحة والفنادق – التربية النوعية”.

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