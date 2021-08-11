مدير تعليم المنوفية: تجهيز 21 لجنة استعدادا لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تنطلق السبت القادم..

صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية تنطلق فعالياتها يوم السبت القادم الموافق 14 من أغسطس الجاري طبقا لجداول سير الامتحانات التي أعدتها الوزارة.



وقال سويد إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها بتجهيز عدد 21 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية موزعة بواقع عدد (15 لجنة للدبلوم الصناعي وعدد 4 لجان للدبلوم التجاري وعدد لجنتين للدبلوم الزراعي)، تم تجهيزها لاستقبال 8048 طالبا وطالبة بواقع( 6146 للدبلوم الصناعي وعدد 1295 للدبلوم التجاري وعدد 607 طالبا وطالبة للدبلوم الزراعي )، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش عدد 22 استراحة بالإدارات التعليمية العشر لاستضافة المغتربين من الزملاء المنتدبين للإشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الأخرى.