الصين تختلق عالِمًا سويسريًا لمهاجمة أمريكا ومنظمة الصحة |تفاصيل

يزعم أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية زيفت تصريحا على لسان عالم أحياء سويسري وهمي ونقلت عنه زعمه أن الولايات المتحدة ضغطت على منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نظرية تسريب فيروس كورونا من مختبر في ووهان.



ونقلت صحيفة بيبولز ديلي وتشاينا ديلي وقناة سي جي تي إن التلفزيونية أذاعت تصريحات لعالم الأحياء ويلسون إدواردز لكنهم أزالوا المحتوى أمس بعد أن قالت السفارة السويسرية إن العالم غير مسجل لديهم بالسجلات الرسمية.



دفعت بكين مرارًا وتكرارًا مزاعم بأن الولايات المتحدة ضغطت على منظمة الصحة العالمية للتحقيق في احتمال تسرب Covid-19 من مختبر في ووهان ، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019.

أصرت الصين على حدوث تسرب كان `` غير مرجح للغاية '' مستشهدة بالاستنتاج الذي توصلت إليه بعثة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين إلى ووهان في يناير.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن إدواردز وصف تحقيق منظمة الصحة العالمية بأنه "أداة سياسية" وقالت إن "المجتمع العلمي الدولي" يشعر بخيبة أمل في الولايات المتحدة.