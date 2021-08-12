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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا لـ تجارة عين شمس.. الأحد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات، الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور .محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد قدري عميد الكلية، و إشراف الدكتورة هيام وهبة ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اعتبارا من  ١٥ اغسطس الجاري وحتي ١٥ سبتمبر المقبل .

 

وعلي الراغبين في الالتحاق بالبرامج الحضور إلى مكتب الدراسات العليا بالكلية - الدور الأرضي مبنى (أ) لتسلم أصول أوراق التقديم وسداد الرسوم المقررة، وذلك على أن تنعقد اختبارات شفوية وتحريرية للطلاب المتقدمين بتمهيدي الماجستير والدكتوراه، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.


الجدير بالذكر، أن نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس قافلة مجتمعية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد الكلية ، و الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وبإشراف وحضور الأستاذة الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وبحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ، واللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة ،ودكتور اسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس،  والدكتورة حنان حسين ، والمعيد أحمد محمد نائب مدير وحدة دعم المشروع القومى لمحو الأمية بالكلية،  كما حضر العديد من طلاب الكلية والجهاز الادارى ،ودعم القافلة بنك الكساء المصرى ، وحى العجوزة ، ومركز شباب ميت عقبة.

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وصرحت دكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت فى اطار جهود الدولة والسعى نحو تحقيق هدف القضاء على الأمية والذى يعد أحد المحاور الهامة التى تقوم عليها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان لم يعد وجود مصطلح الأمية أمرا محبذا الآن لأنه يشكل أحد المعوقات الرئيسية أمام عملية التنميةوخاصة مانعيشه الآن فى ظل التحول الرقمى وعصر التكنولوجيا الذى يتسم بتطوراته السريعة المتلاحقة ، وان الشباب هم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول لما يمتلكونه من معرفة وعقول تشع بالأفكار والرؤى التي تسهم في تحقيق التنمية، وفي ضوء الخطوات الجادة والبناءة التي قامت بها جامعة عين شمس تفعيلا للمشروع القومي لمحو الأمية.

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