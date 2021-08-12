استمرار اختبار القدرات بإعلام القاهرة اليوم

أعلن مجلس جامعة القاهرة ، باستمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الاعلام يوم الخميس الموافق ١٢ من اغسطس ، ليصبح يوم الجمعة الموافق ١٣ اغسطس اجازة وستكمل الاختبارات يوم السبت الموافق ١٤ اغسطس .

على الجانب الاخر ، و في إطار متابعة إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لأعمال اختبارات القدرات بكليات الجامعة، تفقد الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، لجان اختبارات القدرات بكلية الإعلام، والتى أداها اليوم(الأربعاء). 580 طالبا وطالبة علي فترتين الأولى ضمت. 335 طالبا، والثانية ضمت 245 طالبا، ورافق نائب رئيس الجامعة في جولته د. هويدا مصطفى عميد الكلية، ود. سلوى العوادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. حنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأشاد د. جمال الشاذلى بالإجراءات التي تطبقها كلية الإعلام، في عملية الاختبارات، من حيث التنظيم، وتيسير الإجراءات، والالتزام بضوابط الجامعة، في التباعد واستخدام الكمامات الطبية، حفاظا على سلامة الطلاب، وجميع المشاركين في عملية الاختبارات، وأثني علي تقسيم المهام في عملية الاختبارات، بما يضمن اتمامها تنفيذا لتوجيهات د. الخشت رئيس الجامعة، واللجنة العليا التى شكلها، لتنظيم إجراء الاختبارات، واتخاذ القرارات الفورية لمواجهة اية مشكلة طارئة.



وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، أن ماشاهده من التزام بكل الضوابط الجامعية، وسير عملية الاختبارات بالكلية، يؤكد حالة التناغم والتكامل بين قيادات كلية الإعلام، واساتذتها، وجهازها الإداري،الأمر الذي يوضح كفاءة إدارة الكلية، في العمل بروح الفريق، الذي يعمل في إطار استراتيجية الجامعة، والتي تستهدف التحول إلي جامعات الجيل الرابع.