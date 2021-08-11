برفقة 42 شركة.. التجارة: 26 مليون دولار قيمة التعاقدات خلال زيارة السنغال

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض الذي افتتحته الوزارة في جنوب السودان استمر 5 أيام، نفدت خلالها جميع المعروضات.



وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن زيارتها للسنغال كانت برفقة 42 شركة، و56 رجل أعمال، مشيرة إلى أنه تم إبرام تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار.



وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن زيارتها إلى جنوب السودان والسنغال لاقت ترحيبا كبيرا من المسئولين الرسميين.

كما كشفت وزيرة التجارة والصناعة، أن 40 ألف شخص تقدموا لمبادرة إحلال السيارات، موضحة أن 23 ألفا و800 شخص كانت أوراقهم مستوفية للشروط، تم تسليم 3 آلاف منهم سيارات جديدة.



وشددت جامع على أن كل ما تستورده الدولة من الخارج مطلوب في السوق المصري، مضيفة أن الوزارة عملت دراسة لكل ما تحتاجه الدولة من الخارج ليتم تصنيعه في مصر.



ولفتت إلى أنه تم إنشاء 13 مجمع الصناعي في مصر معظمهم في الصعيد، مضيفة أنه تم الانتهاء من سبعة مجمعات بهم 4600 وحدة.



وكشفت أن المجمعات من المقرر أن تنتج منتجات غذائية وكيمياوية ومنسوجات، مشددة على أن الدولة نجحت في تقليل فاتورة الاستيراد.



وأكملت أن المجمعات تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهدف منها جذب المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات للعمل بها، لافتة إلى أن أسعار كراسة التقديم تتراوح بين 300 و500 جنيه.



وأكدت أنه وزارة الصناعة عملت على إلغاء عدة معوقات كانت تقف حائط صد أمام المستثمر الصغير مثل تحصيل رسوم مقابل الفحص والتظلم.



ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف من بناء المجمعات ليس لتحقيق أرباح إنما إتاحة أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار، مشيرة إلى أن مدة إيجار المجمع 10 سنوات لكنه لن يتم تحصيل إيجار لمدة 6 أشهر لتشجيع الصانع على الاستمرار في العمل.



وشددت على ضرورة توجه المستثمر لأحد البنوك للحصول على تمويل مناسب، مؤكدة أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم الدعم للصانع لتسويق المنتجات من خلال تحقيق التشابك مع المصانع الكبرى.

كما قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية مهتمة بتوطين الصناعة، والجميع يعمل على زيادة الاستثمار لمصر.



وأضافتأن الدولة قامت بتوقيع برتوكول تعاون مصري إماراتي لتصنيع سيارة بيك أب، مؤكدة أن الهدف من التعاون مع الإمارات هو لتصنيع السيارات الـ بيك أب ونقل التكنولوجيا لمصر.



ولفتت إلى أن السيارة البيك أب تعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي وبنزين، والدولة تسعى لـ اقتحام تكنولوجيا السيارات ونستهدف نقل تكنولوجيا الخارج لـ مصر.



وتحدثت عن مباردة إحلال السيارات وقالت أن هناك أكثر من 40 ألف شخص تقدموا لـ مبادرة إحلال السيارات، ولكن هناك شروط يتم تطبيقها، مؤكدة من تنطبق عليه الشروط يحصل على السيارة الجديدة، موضحة أن هناك عدد من المواطنين حصل بالفعل على سيارة.



وكشفت أن هناك 23800 شخص فى مرحلة التنفيذ المختلفة لاستلام السيارات، ولكن الفترة الماضية كان إجازة أعياد و لكن فى الفترة المقبلة سيكون هناك عودة للعمل.



قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر التى تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

وأكدت أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

وأشادت نيفين جامـع خلال تصريحات لها، بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى انتاج هذه النوعية من السيارات في مصر ، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

وأكدت نيفين جامع، أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

سيارة EM

تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم (الهيئة القومية للانتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب).

وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.